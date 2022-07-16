台北市長柯文哲。（資料照片，鄧博仁攝）

小英「文膽」林錦昌入陳時中團隊？ 柯文哲暗酸這一句

對於前蔡英文的「文膽」林錦昌有無加入陳時中的競選團隊？資深媒體人黃揚明推崇，陳時中若有林錦昌指點迷津，或可複製2014的白色力量旋風。柯文哲說，當年林錦昌寫的稿子，「我都不照念」，會用自己的方法念，還說林錦昌應該會進步吧！這麼多年，他應該進步很多！

對於蔡英文的「文膽」林錦昌傳出加入陳時中的競選團隊，台北市長柯文哲14日在台北市議會回答徐巧芯的質詢時披露，當年林錦昌寫的稿子，「我都不照念」，會用自己的方法念，還說林錦昌應該會進步吧！這麼多年，他應該進步很多！

國民黨台北市議員鍾沛君也詢問，林錦昌的「文風」會和2014年很像嗎？柯文哲說，應該會進步吧！這麼多年，他應該進步很多！就算技術沒有進步，他的資源現在至少乘以10倍以上，所以一定很厲害！

資深媒體人黃揚明在臉書指出，有「柯辦林志玲」的林錦昌在2014柯文哲首次競選台北長，確實扮演了「軍師」角色。雖然目前綠營內部傳出，陳時中選北市要靠「洪國明」操盤，亦即「洪」耀福、黃承「國」、陳「明」文這三個英系指標人物，但真正的行家要觀察的應該是，到底文宣策略由誰操刀？黃揚明推崇，陳時中團隊若有林錦昌指點迷津，或可複製2014的白色力量旋風。

根據《三立新聞》報導，林錦昌否認加入任何競選團隊。