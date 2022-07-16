連鎖餐飲集團漢來美食(1268)因應疫情啟動數位轉型，歷時半年多完成「來美食APP」專屬APP開發，於15日正式上線，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，並祭出凡下載註冊成為會員，即贈送價值2000元的開幕大禮包。

隨著2020年新冠肺炎疫情爆發，餐飲消費型態產生巨大改變，從以往外出至餐廳消費，轉而透過線上訂餐、網購宅美食在家用餐，造就現今實體跨足虛擬的服務模式。漢來美食因應疫情考驗朝向多角化擴張，除了展店外更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型。

漢來美食表示，過去集團透過官網、FB、IG、[email protected]等平台提供消費者訂位、訂餐等服務，此次推出的「來美食APP」為囊括各項餐飲服務的一站式APP，整合集團旗下漢來海港、名人坊等全台逾40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。

漢來美食指出，「來美食APP」可透過搜尋品牌快速找到想去的餐廳，也可依照目前所在地區找到最近店點，隨時隨地完成訂位暢通無阻，亦可提前查看菜單減少點餐等待時間。訂位紀錄會同步顯示於APP內，方便隨時查看管理行程，也能透過導航功能順利抵達餐廳。

「點數經濟」則是漢來美食發展APP的另一個主要因素，為了更精準掌握消費者偏好、提高會員黏著度，提供會員更好的消費體驗，「來美食APP」結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可享有點數回饋、點數折抵。

漢來美食說明，「來美食APP」就是隨身「會員卡」，於集團全台除宴會廳外的所有品牌餐廳消費，滿100元集0.3點、1點直接折抵1元，邊吃邊賺最划算，還能隨時在APP上掌握消費歷程與點數。

此外，「來美食APP」還導入行動支付HS PAY，在漢來美食旗下部份餐廳及台北世貿名人坊消費，APP可變身時尚刷卡機，省去攜帶錢包或找零麻煩，享受一鍵開啟快速付款的智慧便利生活。未來將不定期透過點數倍增計畫讓會員快速累點、兌換各種好康優惠。