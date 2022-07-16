北投大停電！近2000戶沒電可用 台電回應了 15:332022/07/16 中時 張芷瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為供電高壓電塔。（示意圖/王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投區16日下午突然大停電，台電表示，16日下午2時14分因饋線跳脫，造成台北市北投區吉利街、承德路七段、尊賢街及實踐街一帶共計1591戶停電，獲報後立即派員搶修，經查是地下電纜故障，饋線跳脫導致停電，下午3時5分已恢復供電。 基本面逆勢高飛 台積電 20家內外資按讚 6月定期定額交易戶數統計出爐 0050人氣旺 台積電再奪個股榜首 台積電落腳高雄楠梓 水岸新地標「遠雄明水漾」同受矚目 #北投區 #台電 #停電 #北市 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北富銀攜手宏佳騰推智慧電車信貸 邀民眾一「騎」做永續 15:452022/07/15 財經 國安基金銜命護盤 但多空對決最終章在冬季 10:002022/07/16 財經 沒有在美國合資設廠規劃 劉德音：將持續爭取美國補貼 04:102022/07/15 財經要聞 台積電狂噴17.5元衝破490元 台股終場漲逾百點 13:352022/07/15 財經 台灣電影滋養陳翠梅領航大馬新浪潮 04:102022/07/16 娛樂新聞 不忘初衷 賣房子提供永久保修 04:102022/07/16 財經焦點 八德資訊商圈封街辦「夏日樂園」 登錄發票就抽筆電 15:202022/07/16 生活 智慧閱讀結合雙語教學 育林國小教學生創作電子書 11:262022/07/16 寶島 台南市長選舉白熱化 商毓芳成參選第4人 04:102022/07/16 地方新聞 將來銀行跨界聯手三強 共推生態圈優惠 11:232022/07/15 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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