台北市北投區16日下午突然大停電，台電表示，16日下午2時14分因饋線跳脫，造成台北市北投區吉利街、承德路七段、尊賢街及實踐街一帶共計1591戶停電，獲報後立即派員搶修，經查是地下電纜故障，饋線跳脫導致停電，下午3時5分已恢復供電。