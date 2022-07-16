台灣特斯拉今年來第四度調漲價格，Model 3頂規車更逼近250萬元，讓車主大嘆吃不消！特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，如果通貨膨脹緩和下來，特斯拉可能會調降售價。
今天有推特用戶詢問馬斯克，「特斯拉電動汽車是否有降價計畫？」，在推特上擁有逾1億粉絲的馬斯克回應說，「如果通膨降溫，我們可以降低車價。」
華爾街日報報導，馬斯克坦承，最近在原材料和物流方面承受巨大通膨壓力。上個月，特斯拉才把部分車款的售價調高6,000美元。
由於電動車和電池使用的原料，包括鋁、鋰等成本不斷上漲，加上晶片和相關零組件短缺，各大車廠採購不易，只好調漲車價因應。特斯拉今年以來已多次將車價調漲數千美元。
台灣特斯拉官網15日再度公布Model 3最新售價，上漲1.7萬~3.4萬不等，漲幅約1-1.7%，也是今年來第四度調漲售價，目前看來漲價趨勢，似乎沒有停止跡象。
特斯拉Model 3全車系調整後售價：
入門款Standard Range：175.49萬（漲1.7萬），採用較低價磷酸鐵鋰電池。
中階款Long Range：223.4萬（漲3.7萬），使用鎳鈷鋁鋰電池。
頂規車型Performance性能版：246.89萬（漲3.4萬），使用鎳鈷鋁鋰電池。
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