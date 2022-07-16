距離明星賽還剩兩場比賽，美西的水手依舊連勝不止，16日以8比3力壓遊騎兵，賽揚獎左投羅比雷（Robbie Ray）先發6.2局飆出12K。遊騎兵雖然追到1分差距，沒想到第8局水手菜鳥胡力歐羅瑞格茲（Julio Rodríguez）轟出滿貫全壘打，這是他生涯首度也是水手本季首支滿貫轟，助隊奪下12連勝。

第8局上的精采鏡頭是遊騎兵兩位中繼投手「協力完成」，艾力西（A.J. Alexy）先被敲安又保送，弄成無人出局滿壘之後退場。接手的雷克勒（Jose Leclerc）奮力K掉兩人，幾乎就要成功解圍，但下一棒碰上羅瑞格茲。

“Get out the rye bread and mustard!”



🔊 on for Rick’s call of @JRODshow44’s grand salami. pic.twitter.com/KcSupDirva — Seattle Mariners (@Mariners) July 16, 2022

雷克勒投得很閃，羅瑞格茲連續5球都沒出棒，雙方在兩好三壞時一決勝負，雷克勒高處進壘的四縫線被羅瑞格茲打個正著，掉到中外野407呎圍牆外面，滿貫全壘打！

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）說：「這是胡力歐的世界了，我們都被一起帶著走。」21歲的胡力歐羅瑞格茲簡稱為J-Rod，他上季還在小聯盟1A與2A打滾，今年他已經在大聯盟累積16轟、50打點、21次盜壘。優秀的表現讓他年紀輕輕就入選明星賽替補席位，比肩水手隊前輩小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）、A-Rod，以及菜鳥球季就入選的鈴木一朗。

金鶯10連勝同日遭到光芒斬斷，水手成為目前唯一10連勝以上的球隊，49勝42負在美西只落後給太空人。