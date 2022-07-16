看到車子順利開出她開心的向員警道謝。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄員警日前接獲一名23歲的女子求助電話，說自己的車停在圍牆邊，但是要出門時卻發現左邊和前方都有其它車輛違停，就怕刮傷別人的車實在是開不出去，員警見狀在她的同意下不到40秒就順利開出去，而違停的2輛車子警方也依規定逕行舉發。

林園分局忠義派出所警員12日一早8點多就接獲一名23歲的女子報案，指稱她的車子停在大寮區自由路上牆邊處，但左側及前方各有一台車，被包夾之中開不出去，警方到場後先撥打電話連絡併排的計程車和紅線違停的小客車車主，但皆無人接聽。

這時也同樣23歲的蔡明叡員警先看了看，在女子同意下決定幫她將車開出來，他先從狹小的縫隙中擠到駕駛座，上車後約不到40秒就順利通過將車開出，該名女子開心地喊著「謝謝」，並邊跳著邊以愉悅的心上前感謝員警協助。

後續也針對2輛車依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發，但警方說其實附近並非一位難求，車輛可能是為求方便違停，未來也會加強該路段違規取締。