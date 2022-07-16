民進黨13日正式徵召陳時中出戰台北市長，陳隨後也請辭衛福部長，行政院於昨（15日）宣布由衛福部次長薛瑞元接任部長、醫福會執行長王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官，相關新聞一出後立刻引起各界高度熱議，前台南縣長蘇煥智對此更發文痛批「這真是一個權責及指揮系統完全混亂的體制！」

行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌考量衛福部統籌多項政策，薛瑞元嫻熟相關政務，近兩年協助推動各項防疫措施與政策，和團隊也有合作默契，相信未來能立即上手。陳時中也說，薛瑞元擁有律師跟醫生雙證照，不論在行政還是專業都十分優秀。

另考量到本土疫情雖逐漸趨緩，但全球疫情出現升溫跡象，針對未來變種病毒的挑戰，各項防疫措施都必須有迅速因應能力跟高度執行能力，因此決定由王必勝升任次長，並指派他兼任指揮官一職。

蘇揆認為，王必勝多次承擔前進指揮官的工作，阻止多起群聚事件擴散危機，近來跟醫療機構合作，迅速設立北北基桃九大篩檢站、六都疫苗接種站等，展現高度執行和協調能力，由他出任指揮官可繼續展現整合長才，發揮安定人心力量，帶領防疫團隊度過疫情。

對此蘇煥智昨晚間發文，指出新公布的衛福部人事案「新任的衞福部長薛瑞元不當防疫指揮官，而由新任衞福部次長王必勝兼任中央疫情指揮官」，痛批道「這真是一個權責及指揮系統完全混亂的體制！」對此網友們也在蘇該篇貼文留言，狠批「部長必需聽副部長的！？」、「亂七八糟的政府，用人哲學，真是無奈！」、「上樑不正下樑歪 ！」。