台灣昨出現首名BA.5社區感染本土個案，為北部1名20多歲女子，曾接種3劑疫苗、5月中旬曾確診並康復，同時也是首例重複感染BA.5的個案。女子的爸媽曾在7月初確診，已解隔離，指揮中心高度懷疑為BA.5家庭群聚。發言人莊人祥今表示，女子的5名密切接觸者均為陰性，指標個案（媽媽）的同事則採檢7人，結果尚未出爐。

這名女子半年內都沒有出入境紀錄，曾在5月中旬確診並康復，因爸媽分別於7月3日、5日確診，女子在5日流鼻水後，6日快篩陽，同日至醫院採檢確診，通報為重複感染，13日定序檢出BA.5。

指揮中心昨日表示，高度懷疑此案為BA.5家庭群聚，女子應是被指標個案傳染，指標個案為其中1名長輩，在7月1日發燒、頭痛，也有工作、社區接觸史。

發言人莊人祥今說明，女子的5名密切接觸者，包括4名同事、1名朋友，經採檢均為陰性。此案的指標個案為女子的媽媽，7名職場的同事也正在採檢中，其中1人有症狀且先前確診過，其餘都無症狀，檢驗結果尚未出爐，還沒有看到外擴跡象。至於女子爸媽的採檢、定序結果也尚未出爐，有進度會再公布。