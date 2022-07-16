新北市警局為了鼓勵中和派出所員警查獲槍砲案件，到該所頒獎表揚後，將合影相片上傳至臉書「中和警好讚」，遭網友們發現其中1名員警對鏡頭比中指，他辯稱當時是要比OK，中和分局表示該員的行為已影響警察形象，已對該員核予申誡一次，並加強溝通教育。

長官頒「破案茶」，中和派出所員警偷比中指辯比OK手勢，仍遭處。（圖／民眾提供）

新北市中和派出員警於8日時發現1輛雙載機車形跡可疑，上前盤查後，發現後座乘客持有奧地利製克拉克制式手槍一把、2個彈匣及子彈8顆，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將人移送新北地檢署偵辦，嫌犯以2萬元交保。

新北市中和派出所員警日前查獲民眾持有制式槍彈，市警局為鼓勵中和所近日查獲槍砲案件及慰勉有功人員，鄭警政監恩然於7月13日18時至該所頒發破案茶，並與該時段上班同仁合影紀念，中和分局於同日19時將合影相片上傳至臉書「中和警好讚」，遭眼尖的網友發現黃員有比中指之不雅行為，影響警察形象。

黃姓員警對於合影一時好玩做出比中指不雅動作矢口否認，經放大檢視相片辯稱係角度問題，他表示他當時是要比OK，但中和分局認為黃員行為顯屬不當，嚴重影響警察形象，已核予申誡一次，並加強溝通教育。

中和分局亦深自檢討，強化內部審核上傳臉書資訊內容，避免再有類此情事致遭非議。