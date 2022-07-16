前往哥倫比亞麥德林參加射箭世界盃最終站的中華射箭代表隊，先前發生行李轉運遺失造成沒有弓箭可以備戰下周賽事的情況，目前已經得到解決，儘管當地時間已是半夜，兩位代表隊教練今天直接到機場把從德國出發，轉經美國邁阿密至麥德林的7個弓廂運回飯店，代表隊總教練林政賢也表示，目前僅剩魏均珩的器材還沒拿到，希望能在明天獲得解決。

杭州亞運射箭代表隊總教練林政賢表示，「目前選手的器材除了魏均珩的器材還沒有拿到之外，其餘選手的器材已經順利拿到，等明天會繼續處理，希望明天能順利解決，以上簡短說明，謝謝大家關心。」