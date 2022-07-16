現代人大多使用網路音樂串流平台聽歌，不但可以找新歌也能回味經典歌曲，是相當方便的選擇。近日有網友在PTT以「Spotify歌名變中文翻譯？」為題，突然看見布蘭妮的Spotify幾張專輯都變成中文翻譯，直呼非常不習慣。

網友詢問道「剛剛聽歌的時候突然發現布蘭妮的Spotify 幾張專輯都變成中文翻譯，害我都不知道哪首歌是什麼了…有人的也這樣嗎，還是這是新更新？」其他網友紛紛截圖自己的畫面，發現專輯名稱變中文，連原本的英文歌名也以中文呈現。

網友的音樂清單變成了好笑的翻譯。(圖/擷自PTT)

原PO正在聽著歌則顯示為「中你的毒」，讓人笑問「是toxic嗎」，最令網友瘋狂的翻譯為布蘭妮的「大家來ㄅㄧㄤˋ舞」，直呼實在太道地了，眼尖的網友發現似乎只有Sony的歌手早期專輯會變中文。

音樂清單的歌曲原為英文，變成了好笑的中文翻譯。(圖/擷自PTT)

雖然網友們認為「聽歌很困擾」、「什麼年代的翻譯」，但這種英翻中所帶來的趣味其實也不少，像是百萬Youtuber「這群人」所拍攝的「超瞎翻唱」系列，以偽音樂電視廣告的方式呈現，惡搞眾多知名西洋英文歌曲，像西洋饒舌歌手佛羅里達(Flo Rida)熱門單曲Whistle，被「這群人」直接翻唱為中文「想吹我的口哨寶貝，口哨寶貝，告訴我，喔女孩我教你怎麼操作」，改編直接又露骨，引得眾網友捧腹大笑。