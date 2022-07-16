年底九合一地方選舉，民進黨的官方IG推出18位縣市首長候選人的「星座大盤整」，用活潑的方式，介紹18位提名人，讓選民能了解各地方的首長候選人，為即將登場的全代會暖身，其中以雙魚座的人選最多。

根據民進黨ig 顯示，目前已經提名的18位首長參選人，水象星座為最大族群，其中雙魚座的比例最高，嘉義縣長翁章梁、新竹市長參選人沈慧虹、雲林縣長參選人劉建國、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka都是雙魚座。

嘉義市長候選人李俊俋是巨蟹座，天蠍座則有彰化縣長候選人黃秀芳、屏東縣長候選人周春米，以及宜蘭縣長候選人江聰淵。

而風象星座則有桃園市長參選人林智堅、基隆市長參選人蔡適應都是雙子座。台東縣長參選人劉櫂豪則是水瓶座，新北市長參選人林佳龍也多次表示自己以水瓶座為傲。唯一的一位天秤座是台南市長黃偉哲。

至於牧羊座的台中市長參選人蔡其昌，以及射手座的苗栗縣長參選人徐定禎，都是火象星座。

值得注意的是，台北市長候選人陳時中與高雄市長陳其邁，兩位都是摩羯座。南投縣長參選人蔡培慧則是和蔡英文總統同為處女座。

創意發想單位受訪表示，雖然各首長參選人星座、性格截然不同，星座也只是參考，但重要的是，民進黨在每個地方都派出最強、最優秀的候選人來應戰，希望能用團體戰的方式，為每個候選人加持。