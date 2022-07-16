何思靜激吻同志天菜唐綸，親密戲絲毫沒有顧忌。（影格電影提供）

黃禮豐在《藏匿處》中飾演幫派分子，下手冷酷凶殘。（影格電影提供）

台灣首部富有兄弟情的犯罪懸疑電影《藏匿處》以鮮明刺激的配樂與節奏，將觀眾帶入懸疑、兄弟、犯罪的世界；神秘的古柯鹼從何而來，又將落入誰手，主角們如何鬥智鬥勇，留給觀眾無限想像，《華燈初上》的「少女版蘇媽媽」何思靜拋開以往甜美形象，與知名同志電影《紅樓夢》天菜唐綸在片中飾演一對苦命鴛鴦，預告中一閃而過的激情擁吻畫面，讓情緒推向高潮，更加期待2人在電影裡的精彩演出。

其中一場唐綸深情告白何思靜，隨即展開激吻。雖是第一次合作但2人卻對親密戲絲毫沒有顧忌，完全投入角色彷彿沒有明天的擁吻對方，何思靜甚至將唐綸壓倒在沙發上，激情十足。她表示：「我們都是火象星座，個性偏外向，所以很快就熟悉彼此、信任對方了。」唐綸則說：「我們排戲時導演就要求完整演出，才能真實呈現。而我們又排了很多次，所以正式開拍的時候不太會緊張，反而怕氣味不好，所以吃了很大量的口香糖。」而何思靜飾演的小惠，陰鬱、可憐卻又神秘，但私底下的何思靜相當活潑開朗，在與片中的形象有著極大的差異，唐綸對此表示：「這樣的反差讓她就像是個寶藏，每一天都有不同的驚喜，不只專業又非常的可愛！」坦言被何思靜電到。

《我吃了那男孩一整年的早餐》的鮮肉演員黃禮豐在片中首次挑戰風格極為強烈的冷血殺人機器，預告裡可以看到他奉命去解決掉惹麻煩的道上兄弟，黃禮豐從身後拔出利刃，冷酷無情的將其殺害，對此他説：「當時入戲很深，因為我在看到對方如此痛苦的狀態，竟然不自禁的有點享受這個過程。」但其實黃禮豐一度有點擔心，所幸透過與導演多次討論、排戲調整，加上劇組特化、場景的輔助，讓他快速的進入角色並有好的表現。他也分享當時拍攝場景狹窄又高溫悶熱，相當不利於拍攝，所有演員和劇組人員還是認真、盡力的完成工作，讓他深受感動並由衷感謝。除了亮眼的新人主演之外，還有戲劇與舞台劇經驗豐富的陳楚扉、陳風劭、邵平等人精湛的演出，值得觀眾期待。

《藏匿處》講述的是有關青年從事毒品交易失敗，意外捲入一場危機。毒販國豪 （唐綸 飾） 夢想帶著女友小惠 （何思靜 飾） 遠離犯罪充斥的生活。他不惜與換帖兄弟大偉（邱九儒 飾）一同參與由狡猾的毒品仲介麥克 （陳風劭 飾）所牽線的神祕古柯鹼交易。為了完成買賣，國豪更與角頭老大借取鉅款。孰料，交易當天麥克竟遭槍殺，古柯鹼不翼而飛！此時，貨主強哥（邵平 飾）找上門，威脅國豪在期限內找回毒品，否則將取其性命。而角頭老大也派出手下太保（黃禮豐 飾）前來追討款項。腹背受敵的國豪陷入困境。深夜，國豪接到神秘人阿義（陳楚扉 飾）來電，宣稱手上握有那批遺失的毒品，並要求與國豪來場全新的交易。最終毒品究竟藏在何處，結局如何令人十分好奇。

該片將於9月8日中秋連假在台上映。