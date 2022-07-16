AN/APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）

美國空軍和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）6月宣布，為72架空軍國民警衛隊的30批次F-16C戰機完成重要的現代化作業，安裝了強大的新型AN/APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）。

據《動力》（The Drive）網15日報導，全球還有數百架空軍F-16和其他「毒蛇」（Viper）大排長龍，等著安裝這款「可變波束雷達（SABR）」。

AN/APG-83的探測距離擴增為約370公里，大幅提升偵察半徑，強化空戰能力，並具備對空搜索丶追蹤丶武器導控丶電戰和通訊等功能。由於它能提供更高解析度的影像，就算天候惡劣，也能更精確地識別並打擊目標。事實上，除了空中目標外，它還能追踪固定和移動的地面及海上目標。

哥倫比亞特區空軍國民警衛隊第 113 航太控制警戒支隊（113th Aerospace Control Alert Detachment）指揮官特魯希略（Michael Trujillo）說，他們如今已在飛雷達升級的F-16戰機。

New Radars Are Giving Old Air Force F-16s Capabilities Like Never Beforehttps://t.co/4TH3qPr4TL — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) July 15, 2022

而他強調，先前的F-16雷達面對巡弋飛彈幾乎毫無招架之力。可是從2017年起，對美國軍事規劃人員來說，保衛美國免受來襲的巡弋飛彈和無人機，還有其他防空威脅，已成為日益迫切的問題。

至於美國官員則不斷指出，中俄致力研製並部署升級的巡弋飛彈，並擁有更強的發射平台，尤其是超安靜的現代飛彈潛艦。

而據諾斯洛普格魯門說，美國空軍目前打算至少升級512架不同批次的F-16C/D，為它們換裝AN/APG-83雷達。至於最後的數字，則將取決於未來美國軍方的預算。