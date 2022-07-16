原來不是只有包粽子有分南北，連看診的藥包兩地都大不相同？一名移居台南的女網友表示，到診所看病時，拿到的藥包居然是一大片「12宮格」的造型，和她印象中一整條長長的外包裝截然不同，讓她好奇詢問網友，笑說「是我孤陋寡聞了嗎？」

原PO昨（15）日在臉書社團《爆廢公社》中分享她的新發現，表示自己因為工作的關係定居台南，但沒想到看診時意外察覺到南北差異，「台南好多診所的藥包都用這種9、12宮格式的封法耶！是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」原PO表示，自己過去曾在台北、新竹、台中等地看診過，但都未曾看過這樣的特殊包裝，因此好奇上網向網友請益。

女網友在台南看診時，拿到的藥袋都是9或12宮格，和印象中長長一條的造型不同。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後吸引不少網友討論，紛紛留言表示，「第一次看到，我拿到的都是整條的」、「台北沒看過」、「我真的活了這麼久沒看過，來台南才遇到」、「沒看過九宮格+1」、「我只看過一長條的，這個沒看過」、「我以爲全台灣都一樣欸！長知識了」。

也有其他正港南部網友分享自身經驗，「我個人覺得這個很難撕」、「後面透明膠膜不太好一次撕開，直條狀的藥包比較好撕」、「南部人+1，感覺正常蠻常見」、「這是舊式的，新式的都是直條的機器居多」、「從小看到大」、「我們台南真的很多都是，但我覺得這種反而不好撕」。