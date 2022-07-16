酒店提供旅客縱情山水、雲霧繚繞並享湯池之美 。(御溫泉度假酒店提供)

酒店共有266 間套唯美峽谷度假客房，分主樓與別墅樓。(御溫泉度假酒店提供)

適合親子、家庭、養生的度假勝地。(御溫泉度假酒店提供)

酒店優勢在交通便捷。(御溫泉度假酒店提供)

夜晚亦有不同景色。(御溫泉度假酒店提供)

疫情逐漸減緩，海外旅遊景點多了不少新選擇。福州御溫泉度假酒店位在福建青雲山雲天石廊、白馬峽穀、九天瀑布、桫欏神穀等4A 級景區。歷時3年整理建造，福州御溫泉度假酒店已成為集溫泉康養、休閒度假、商務會議的綜合型高端峽谷天然溫泉度假酒店。並於去年12月16日試營運。

御溫泉酒店董事長吳詩輝表示，御溫泉酒店2019年起投資2100多萬，增加鋪設一條8.5公里長的溫泉輸送管道，日輸溫泉量達2000噸，同時搭配4口溫泉井。酒店共有266間套唯美峽谷度假客房，分主樓與別墅樓，提供各類室內外溫泉池，以及親子、家庭、養生等類型，提供旅客縱情山水、雲霧繚繞並享湯池之美。

永泰青雲山度假區位於福建省福州市永泰縣嶺路鄉與莆田市涵江區交界處，國家AAAA 重點景區、國家重點風景名勝區。亞熱帶季風氣候，集峽谷、森林、瀑布、古火山口、高山牧場和鳥類自然保護區為一體的獨特生態旅遊區環境。青雲山風景名勝區包括雲天石廊、青龍瀑布、水簾宮、白馬峽谷、桫欏神穀五大旅遊區，總面積為 52.5 平方公里。

御溫泉酒店優勢在交通便捷。酒店位於福州市永泰縣嶺路鄉轉頭山，東距福州市區僅75公里，南至莆田市僅30分鐘車程，離永泰縣城、福廈高速出口、永泰高鐵站均為10公里，前往福州長樂機場僅70分鐘車程。另外還有永泰古村落、古莊寨等豐富歷史資源。

三源智聯（澳門）投資有限公司自2018年起與台商合作，收購股權投資資金外，項目提升改造總投資約40億台幣。御溫泉酒店表示，吳詩輝熟悉福建觀光旅遊界，以優質細膩五星級服務、熱情款待的精神，將酒店打造成「經濟合作手攜手，文化交流心連心」兩岸旅遊合作的文化旅遊產業基地。