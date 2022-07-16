桃園球場今天出現一個新面孔，台灣網球新「一哥」曾俊欣應樂天桃猿投手陳禹勳之邀賽前參與球隊訓練，體驗「一日職棒球員」，除了賽前熱身外還首度進牛棚投球。

曾俊欣下周又要出國比賽，利用休息時間來到桃園球場，「今天是剛好有跟禹勳聯絡，他問我要不要來。」陳禹勳笑著說：「我們是網友啊！今天是我們第一次見面。」

曾俊欣透露當初兩人搭上線的第一次，是陳禹勳到他的粉絲團下面留言，讓他又驚又喜，「那時候我在準備西班牙的比賽，突然看到他在下面留言，叫我穆西亞挑戰賽加油，因為這地方很少人知道，讓我有點嚇到。」

陳禹勳則說：「台灣人一定要支持一下。那時候會知道穆西亞挑戰賽是先google曾俊欣的名字，發現他的賽程，就問他要怎麼收看轉播，還要先安裝APP，弄半天，還好最後終於可以看，就看到他一直電人家，把對手直落二。」

賽前曾俊欣也跟著桃猿投手群一起賽前熱身、訓練，還主動邀約陳禹勳一起「比腳程」，陳禹勳笑著說：「只跑幾趟當然還是我比較快，但我跟他說，如果跑到第十趟，可能後面都是你贏了。」

後來陳禹勳還帶曾俊欣進牛棚練投，陳禹勳直誇讚他球速快、很厲害，「他之前就有傳他丟球影片給我，他說教練有跟他說丟球可以讓網球發球發力提升，但我不太敢教他太多，怕影響到他原本的動作。」

曾俊欣表示，這是自己第一次來棒球場，更是首度體驗「一日職棒球員」，「去年開始看棒球，看了就愛上棒球，但在國外只能夠過線上看一些比賽精華，今天終於有機會來到真正的棒球場了。」陳禹勳對網球選手十分敬佩，「他們賽前光做操、熱身就要兩個多小時，之後才能碰到球，不像我們，15分鐘後就可以碰球了。」