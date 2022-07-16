1名網友《爆料公社》抱怨日前他騎車回家時驚見前方女騎士讓男童已危險姿勢乘坐，畫面中可見，男童已背靠背的姿勢坐在機車後座，原PO直接和男童大眼瞪小眼，讓他無語表示，希望男童母親不要再讓男童這樣坐在機車後座，貼文一出，引起大批網友們熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆料公社》憤怒寫下，她於14日下班回家騎車經過新北市三重區環河北路時，遇到1名媽媽讓孩子已背靠背方式乘座機車，雙腳踩在後方車燈上，孩子的恐怖行為讓原PO不禁發文直呼：「希望妳有看到的話下次不要再讓小孩這樣坐了」、「否則妳可能紅單會接不完」、「我沒要檢舉，純粹只是覺得很不妥當」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「少見多怪，小時後常這樣坐。很安全的」、「我小時候也常常這樣坐很刺激好玩」、「抱歉...我也這樣坐」、「出事了就不要怪東怪西」、「媽媽說不定不知道兒子這樣坐」、「機車雙載的安全與否，需靠駕駛和後座乘客兩人的默契配合。如果騎的人沒顧慮到後座，後座的人又沒調整好重心，無論正坐反坐，都有可能發生危險」。

也有人說：「該檢舉就要檢舉」、「他的車牌都告訴你要叫警察了，等暴衝那個小孩就尷尬」、「為了讓她小孩監視後面的三寶阿」、「這是流傳已久的『靠背』法」。