五堅情推出新單曲。（原音兄弟提供）

五堅情近日正為「月面著陸台北小巨蛋演唱會」做最後衝刺，昨（14）日推出新單曲〈LALALA〉，準備用夏日搖滾和粉絲們慶祝成軍2週年。距離五堅情上一首歌曲發布相隔近半年，期間粉絲紛紛敲碗新歌，〈LALALA〉發布前，首波預告畫面出現5個輪椅在海邊看夕陽，第二波預告則是五堅情各自演繹與「LA」有關的諧音，包括：陳零九與黃偉晉「拉」橡皮筋、婁峻碩吃很「辣」的零食、邱鋒澤拿有「LA」字樣的帽子及賴晏駒跳火「辣」的舞蹈。

MV邀請金曲最佳製作人王治平客串演出，被問到對MV中哪一場戲印象深刻時，王治平老師表示：「其中一場與三位演員併坐在三米高的防波提時令我最有印象，因為我們都有懼高症，可以感覺到4個人都很尷尬、很緊張。」劇情描寫從青春到年老時期都維持好友情的一群死黨，最後發現其實是由4位朋友一起慶祝5個人的友情，藉此提醒大家把握當下、及時行樂。

五堅情希望粉絲在觀看MV的同時覺得很嗨，卻又感受到溫馨及感恩，接收到想要傳達的正能量。婁峻碩表示：「這首歌想要告訴大家『五堅情對音樂的熱情與能量不會隨著年紀改變』我們會保持童心活到老，學到老、唱到老、玩到老。」MV劇情同時致敬天團五月天，邱鋒澤表示：「五月天是我們非常尊敬的音樂前輩，希望透過這首歌致敬心中的偶像，也期望五堅情能與他們一樣走的長久。」