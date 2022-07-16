受疫情及通膨影響，雙北公車業者醞釀調漲運價求生存，申請已於13日送出，據悉期望漲幅突破7元，恐讓運價補助上看100億元，一旦無法全由公家吸收，將讓雙北凍漲24年的公車票價面臨漲價壓力，對此，新北市交通局回應，尚未收到公車公會有關費率檢討的申請，重申「調整票價不是優先選項」。

交通局表示，新北市公車運價由新北市公車公會及職業工會會共同提案運價調整報告，經交通局檢視後，會提送台北市與新北市公車運價、票價及價差補貼分攤比例協調委員會，共同審議討論共同調整項目後，再送回各自審議會決定運價；新北市交通局尚未收到公車公會有關費率檢討的申請。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，公車運價費率依規定2年得檢討一次，參考運量、里程、物價等因素，公車票價和運價間的差額當然由政府補貼，補貼經費來自市府預算及停車場作業基金。

交通局強調，目前還是要維持疫後公共運輸運量的穩定，提升民眾對公共運輸的信心，調整票價不是優先選項，未來也一定會針對民眾接受度、業者經營環境及財政負擔來評估，雖然雙北公車體制差不多，但經營環境不大一樣，運價可能有所差異，雙北市府會再進一步討論。