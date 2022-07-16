新竹喜來登「大廳酒吧」限時推出「盛夏繽果派對」個人下午茶套餐，供應多款盛夏水果。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

時序進入盛夏水果產季，新竹豐邑喜來登大飯店自即起至8月28日，每週五、六、日，下午2點半至5點推出「盛夏繽果派對」下午茶，供應個人下午茶套餐，下午茶飲品選擇更加入近年熱議健康茶品─康普茶，讓甜點控盡情享用澎派香甜的鮮果美味，也能暢享清爽無負擔的特調健康茶飲。

新竹喜來登飯店1樓「大廳酒吧」，限時推出「盛夏繽果派對」個人下午茶套餐，提供7款盛夏水果主題甜點、精選鹹點及附餐飲品。

水果主題甜點有使用北海道頂級乳源製作濃郁乳香交織清甜瓜香的「哈密瓜生乳蛋糕」，香濃百香果搭配紫蘇獨特風味「紫蘇百香果蛋糕」，盛夏芒果加上香檸甘那許將經典「芒果布丁」，完美變身驚豔新口感，「玫瑰荔枝覆盆子Ispahan」富有濃烈玫瑰花香與清香荔枝、酸香覆盆子的三重味蕾重奏。

飲品選擇除了各式唐寧花茶、咖啡，更提供近期討論度激增的健康茶飲─康普茶，除了原味冰飲，還有「芒果薰衣草康普茶」、「百香檸檬康普茶」兩款特調口味。

「盛夏繽果派對」下午茶套餐每位480元＋10％服務費，更多「盛夏繽果派對」活動內容請洽(03)620 6000轉大廳酒吧。