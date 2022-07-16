民進黨國際事務部主辦的「2022全國高中職國際知識競賽」今決賽，身兼黨主席蔡英文總統出席觀賽並致詞鼓勵學生，培養更多元的思考和觀點，為台灣的未來發展，提出更具有啟發性，也更富有創意的解方；每一位參賽者都有潛力，成為台灣拓展國際交流的生力軍。

總統說，她是第一次看現場比賽，覺得滿佩服的，因為她有好幾題都答錯。

她說，這是民進黨第二次舉辦「全國高中職國際知識競賽」，這次有來自全國各地82所學校、215支隊伍，一個學校有好幾支隊伍參加，超過600位學生報名，數量是去年的1.5倍。

她說，很高興看到這麼多同學，不但關注國際事務，也展現行動力。恭喜得獎的隊伍，也希望其他同學不要灰心。相信都從這個競賽當中，獲得更多的國際知識，這些經驗和啟發，可以幫助各位持續保持好奇心，繼續在未來，對國際事務的各個領域，進行更多不同的探索。

她指出，過去幾年來，台灣在防疫、經濟以及許多領域，都表現不錯，獲得國際社會的肯定。接下來，面對後疫情的挑戰，以及全球政治經濟局勢的變化，必須繼續累積實力，發揮優勢，讓台灣能夠持續發展，在全球供應鏈中，扮演關鍵的角色。

她認為，要完成這樣重要的目標，需要有更多優秀的年輕世代人才，一起投入，一起為台灣的未來打拚。民進黨一直都很鼓勵年輕人參與公共事務，也提供很多不同的管道，讓年輕世代有更大的發揮空間。這次的國際知識競賽，也再次展現，台灣年輕人對國際事務的熱情。

她表示，在讓台灣變得更好、更進步的這條路上，她非常期待能夠和各位一起來努力。