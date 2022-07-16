受惠於油價大漲，大陸「兩桶油」（中石油、中海油）近日相繼公布2022年上半年業績預增公告。中石油預計，上半年淨利為人民幣（下同）795.36億至850.36億元，年增50％至60％。

以淨利上限850億元計算，中石油上半年淨利已達到2021年全年淨利潤的92％。

截至15日收盤，A股上市的中石油、中海油股價分別收跌1.18％、1.98％。近一個月，中石油、中海油股價分別累計下跌15.37％、20.04％。

2022年上半年，因地緣政治局勢變化，以及全球石油供應持續吃緊，導致國際油價攀升至歷史同期高位。

澎湃新聞報導，機構測算，2022年上半年，紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）均價為每桶101.52美元，年增63.17％。布蘭特原油均價為每桶104.58美元，年增60.32％。

中石油15日表示，業績預增主因是擴大油氣勘探開發力度，積極推進增儲備、多生產，堅持提質增效與低成本發展，以及國際油價上漲，原油、天然氣產銷量與2021年同期相比增長。

中海油14日披露登陸A股後首份中期業績預告，預計上半年淨利為705億元至725億元，年增112％至118％。中海油指出，上半年國際油價大漲，掌握有利時機，持續擴大勘探開發力度，增儲備、多生產成效顯著。

根據中海油此前公布，2021年淨利年增181.7％至703億元，達歷史新高。而該公司2022年上半年預估淨利，已超過2021年全年。