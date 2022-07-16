丁寧（左起）、温貞菱、文雨非、黃婕非、廖欽亮出席《倒數回擊》開鏡儀式。（七十六號原子提供）

温貞菱與丁寧主演《倒數回擊》聚焦臺灣國片罕見的女子拳擊題材，日前舉辦開鏡儀式，除了2位主演，一同演出的廖欽亮、文雨非、黃婕菲等人，以及導演洪子烜也都出席，齊心祈求影片順利開拍，温貞菱在新片飾演的拳擊手已屆三十，在運動界視為大齡的年紀，企圖重啟當年被迫半途而廢的拳擊生涯，找上昔日拳擊教練丁寧。這對師徒將要化解舊日心結，重返夢想的拳壇。

平時愛衝浪、登高都難不倒她的温貞菱，這次挑戰演出拳擊手，繼電影《第九分局》後，又再有機會再顯身手，在開拍前已經緊鑼密鼓地安排自己投入拳擊訓練，還不忘增肌減脂，把自己調整到吻合拳擊手般的體態，她表示：「在拳擊訓練中，與很多基礎訓練都是平常比較不會接觸到的，整個過程像是一個一個關卡慢慢過關的感覺！」雖然新片中的俐落拳擊手造型尚未曝光，但開鏡現場她已經迫不及待戴上拳擊手套與丁寧在鏡頭前比畫，並補充：「真正困難的部份還沒完成，那就是拍攝出來！」

運動員出身的丁寧，之前也打過幾年拳擊，這次的角色是教練，開拍前雖然同樣也要練拳，但卻是要練「如何挨拳」，原來教練需陪選手練拳 ，所以在片中丁寧得要穿戴上「拳擊手靶」，這個畫有靶心的手套，是用來訓練選手如何「出拳打她」的配備，她覺得屬於男性的運動類型電影很多，女性運動員這一塊卻被忽略了，她說「運動對我來講不只是身體的練習，更是心的修煉」，也開心地表示：「我很高興遇到這個角色！運動了一輩子，終於遇到一個完全屬於我的角色。」

以動作電影《狂徒》讓觀眾大呼過癮的導演洪子烜，期望新片順利開拍，也表示除了拳擊題材之外，吸引他擔任導演的原因就是温貞菱、丁寧飾演的角色都各自有不同原因中途放下人生的目標，卻在拳擊之中找回當年的熱情。導演洪子烜說：「曾經被迫暫停追求目標的人，重新追夢的過程，這樣的心境更偉大！」