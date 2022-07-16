我國旅日好手王柏融在今天重返火腿隊一軍，是他4月11日後首次於一軍出賽，和火腿在主場札幌巨蛋面對西武獅，他此戰擔任先發第5棒一壘手，可惜表現不佳，吞下3次三振，在7局被換下，而西武的吳念庭也以第5棒三壘手身份上場，4打數沒有敲出安打，最後火腿以1：0險勝西武。

王柏融沉寂多時，在相隔97天後重返火腿一軍，並以先發第5棒一壘手身份上場，同時迎來和西武我國好手吳念庭對決，王柏融在2局下半進行首次打擊，在2好1壞情況下揮棒落空出局，4局下仍被三振，6局下與投手拚到2好3壞，最後站著不動吞K，7局遭換下場由野村佑希改守一壘。

吳念庭則是於首局就上場打擊，在西武攻佔一二壘時擊出飛球被接殺，無緣幫球隊得分，接著4局與隊友接連吞下三振，6局敲出滾地球遭刺殺，9局再次因滾地球被刺殺，總計4打數無安打。而兩隊今天上演投手戰，火腿6局靠野村佑希安打得到寶貴分數，因此獲勝，目前王柏融打擊率.053、吳念庭.231。