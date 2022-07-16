28歲台籍港星余思霆，2017年參加國際中華小姐比賽獲得冠軍，成為無線台簽約藝人，除了主持人工作外，她也經營YouTube頻道，近年來因為疫情，她回到台灣拍攝旅遊節目，最新一集是她到綠島遊玩，穿上連身泳衣和蔚藍海景拍照，畫面美麗又香豔。

余思霆在潛水前，先在海邊拍攝一系列美照，只見她穿上連身泳衣下身搭牛仔短褲，傲人上圍藏不住，而在拍攝一陣子後，她突對鏡頭問「我要脫了嗎」、「你是想我脫褲子嗎」，講完後還笑說這什麼問題。

余思霆脫褲子畫面被打賽克。(圖／取自余思霆 思家霆園YouTube)

而她下一秒就轉身脫掉牛仔短褲，露出裡面穿的連身露背高衩泳衣，後製還幫她打馬賽克，寫上大大的「禁」，讓畫面多了不少想像空間，而她前凸後翹的好身材，也吸引網友目光。之後她換上白色比基尼準備去潛水，她也直接在鏡頭前換潛水衣，但由上畫下拍的邪惡視角，讓她渾圓雪乳和深邃事業線完整被拍，完美S曲線全都露，相當養眼。

余思霆出身台灣花蓮，13歲時和家人移民美國，2017年參加國際中華小姐比賽，得到冠軍後在香港發展當主持人，外型亮眼、身材火辣，是不少人心中的性感女神，前年回台拍攝旅遊節目，卻因疫情被滯留在台灣，和演員男友朱敏瀚談起遠距離戀愛。