基隆市外木山協安宮每年在池府王爺誕辰（農曆6／18）當天，廟方與在地居民都會為玊爺舉辦盛大而隆重的繞港遊江活動。今年由十六艘漁船組成的遶境船隊，共同祈求海域「合境平安」。海上遶境畫面盛大且壯觀，讓參與民眾感受基隆海洋城市的魅力。包括基隆市長林右昌、立委蔡適應也出席池府王爺巡江後的安座儀式。
外木山協安宮主任委員童再添表示，外木山當地耆老口耳相傳，外木山海上王爺遶境習俗起源於基隆嶼的海面突然出現一艘王船，當時隨著七級東北季風及陣陣鑼鼓聲，駛進外木山師崁溝內。此景象吸引居民圍觀並嘖嘖稱奇，逐將王船請起供奉。俗話說「落海靠媽祖，起岸靠王爺」，就像媽祖遶境、王爺遶境遊江，也帶有去除疫情，祈求王爺保障海上漁民出海平安，漁獲滿艙的意義。
林右昌及蔡適應16日中午也參與池府王爺巡江後的安座儀式，希望藉由今日的王爺巡江，一方面為民眾消災祈福，趕走瘟疫外，也透過活動也讓民體驗深度的文化觀光路徑，從一早跟著王爺出海遶境，沿途欣賞沿岸絕美的海岸風光，感受民俗文化傳承的感動外，中午也一同享用漁村媽媽盛情款待的平安餐，感受最接地氣的漁村文化，從早到晚都精彩而豐富。
產業發展處處長黃健峰表示，今年的海上遶境活動除舉行傳統科儀之外，也舉辦在地漁村見學工作坊，重現外木山當地漁村手路菜－花枝煙。晚上則以在地傳統風味的平安晚宴款待每一位到訪的遊客。
外木山王爺季近年透過鎖管季海上體驗遊程，讓更多民眾都能參與北臺灣最大的海上宗教盛事，讓外木山海上王爺遶境活動文化意涵及歷史故事能逐步保存下來。2022基隆鎖管季亦有海釣學院、漁村漫遊等系列活動，詳情可洽基隆鎖管季官方網站（https：／／klsogood.tw／）。
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