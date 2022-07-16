正在美國伯明罕舉辦的世界運動會，台灣女子拔河代表隊，為台灣摘下本屆世運會第一面金牌；副總統賴清德今表示，恭喜「繩」力女孩們；台灣女子拔河隊世運會摘金，達成五連霸紀錄。

賴清德今在臉書指出，拔河是一項考驗團體默契的運動，需要選手們同心協力合作，選手們一起面對賽場壓力、一起站穩腳步、一起出勁使力、一起與對手相抗，每位選手都是取得最終勝利的關鍵人物。

他說，尤其在疫情下，世運會延後一年舉行。選手們仍如期完成訓練計畫、代表國家出國比賽，是更加地不容易。即便雙手破皮、長滿厚繭，選手仍然忍痛練習及出賽，以堅強的信念不斷挑戰極限，這樣堅毅、勇敢的意志，非常令人感佩。

他指出，也特別感謝代表隊教練郭昇，即使曾因意外四肢幾近癱瘓，仍堅持出席現場指導，而在取得勝利後，選手推著輪椅與教練在場上共同合照時，永不放棄、永不氣餒的運動家精神，更是讓人無比感動。

他說，駐美代表大使蕭美琴，也特別前往現場為選手打氣，場邊也有許多國人，熱情地替各位選手加油，目前台灣代表團，已累積了1金、5銀、5銅的好成績。

他表示，再次恭喜台灣女子拔河隊選手，也感謝教練與全體隨隊成員的協助，請大家繼續關注世運會，一起為台灣選手加油！