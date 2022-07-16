物價持續攀升，不少民眾苦不堪言，就有網友指出，便利商店販賣的濃湯料理包，竟從50元漲價至90元，讓他嚇一大跳，也不禁好奇，「什麼東西漲價漲得沒天理？」掀起熱議，眾多留言中，除了雞排、便當被不少人點名外，網友更直呼房價上漲有感，「台灣房價真的很扯，連南部也漲到不要不要的」。

一名網友12日在PTT的WomenTalk板發文指出，昨晚去便利商店買宵夜，新血來潮還買了包濃湯料理包，打算回家煮來喝，沒想到結帳後才發現，1包濃湯料理包竟要90元，讓他嚇一大跳。

他透露，事後他回去貨架旁，將原本蓋起來的價格牌翻過來，結果發現濃湯料理包原價只要50元，「店員還說口香糖、可樂都漲了，他們也很無奈，每天都被客人砲轟」，讓他不禁好奇，「什麼東西漲價漲得沒天理？」

貼文一出，網友們議論紛紛，「乾麵、乾板條、乾冬粉都70元」、「水餃1顆6元漲到7元」、「雞蛋4元到6元，而且好像變小顆，便宜的蛋白質漲成這樣」、「上次買了包口香糖，89元我傻眼」、「我愛喝的柳橙汁從179元漲到230元」、「手搖飲料，真心漲價有感」。

其中，網友認為最有感的就是房價上漲，「當然是房價啊」、「房價及營建物價」、「台灣房價真的很扯，連南部也漲到不要不要的」、「房價至少漲2倍」、「房價，漲幅幾乎是一般勞工2、30年的存款」。

此外，也有不少人點名雞排和便當的漲幅驚人，「雞排真的變超貴」、「這禮拜吃了一個雞排90元」、「通膨繼續，雞排可能90元起跳了」、「便當，去年一個要120元，今年150元，而且飯超少，女生都吃不飽」、「便當幾乎都要100元起跳了」。