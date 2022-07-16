古坑鄉樟湖風景區清水溪橋重建工程耗資12億元，其中另耗資2000萬元的景觀步道，最近被要求不興建。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善上任後推動多項交通建設，最近恰巧都遇到瓶頸，包括斗六鐵路高架化、清水溪景觀步道、北港區聯結台78東西向道路路網、國三古坑交流道側車道工程。縣長張麗善表示，她衷心期盼不要有拖延戰術，中央與地方合作，貼近人民的需求。

張麗善15日趁通部長王國材到雲林，當面陳情斗六鐵路高架化案不能因為雲林人口少、老化而被擱置，期間一度重話呼籲「雲林縣有鐵路高架化的必要，希望不要給很多刁難」。

今年底將舉行縣長選舉，雲林縣許多仰賴中央協助的計畫案最近碰巧都卡關，張麗善表示，清水溪橋重建工程耗資12億元，其中另耗資2000萬元的景觀步道，最近被要求不興建，將衝擊清水溪橋重建工程帶來的觀光契機，她不解交通要道的斗南石牛溪橋都能設人文步道，樟湖風景區景觀步道為何不要建？

張麗善說，錯誤的設計造成交通癱瘓，國三交流道就是一個例子，車輛能上不能下、能下不能上，交通部擬興建側車道解決，縣府也積極配合納入生活圈道路管養，如今營建物價上漲而有3.7億元差額缺口，卻要求雲林縣府彌補，雲林縣庫那麼困窘無能力負擔。

她又說，雲林縣6個分局區連結台78線，獨缺北港分局區的路網，從她擔任第六屆立委已經評估15年，縣府去年再提案，中央回應還是繼續再評估，「這是拖延戰術嗎？我不知道」。

張麗善表示，雲林縣就是經濟較弱勢所以更需要雪中送炭，交通建設對雲林縣的發展相當重要，現在不給雲林機會，等於扼殺未來，她上任以來為縮短城鄉差距而努力，她衷心期盼中央與地方合作，貼近人民的需求，相信中央不會讓雲林鄉親失望。