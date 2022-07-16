陳柏霖、郭雪芙上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

陳柏霖、郭雪芙日前為宣傳新劇《正義的算法》，一起上公視《36題愛上你》，陳柏霖與主持人炎亞綸近來都經歷實境秀的考驗，還吐露現場常被「當空氣」的狀況，異口同聲疾呼：「很辛苦。」

陳柏霖久違螢光幕，更難得與老搭檔桂綸鎂、郭雪芙等人參與實境節目《極島森林》，到戶外露營。陳柏霖說沒想過實境秀追求原汁原味，現場遇到需要幫忙時，問說「這怎麼弄」、「往哪邊去」，旁邊的人往往都不甩他。

炎亞綸近來參與實境節目《來吧！營業中》，同樣當過「苦主」，認為有時要找個桌布之類的小東西，一旁的幕後人員常面帶微笑但雙手抱胸不理，讓他有感地說：「你會覺得你旁邊的人很冷漠。」陳柏霖透露看了《營業中》也覺得「真的很辛苦」。

但陳柏霖在實境秀上進行各項任務，也因任務有難度，讓陳柏霖節目上顯得左支右絀，讓Sandy忍不住問：「這他自己有認可、可以播嗎？因為感覺他很笨。」陳柏霖解釋拍攝時故意不做準備，但笑說：「這件事情之後我就知道，我一定要準備。」

訪談將於明（17日）晚9時在公視首播；Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚10時跟播上架。