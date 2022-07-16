民進黨苗栗縣黨部新任主委、執委及評議委員等黨職人員，16日上午在苗栗市舉行黨職交接典禮，包括民進黨徵召的苗栗縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿、縣議員參選人李貴富、徐筱菁、許櫻萍、劉順松、陳詩弦、邱毓興、徐毓檀、陳春暖等人，以及4名鎮代參選人都到場向新任黨職祝賀。

民進黨苗栗縣黨部主委、黨代表等黨職，月前投票，結果由現任主委李貴富蟬聯，包括新任主委、執委、評委等黨職，16日上午在苗栗市舉行交接及宣誓就職等儀式，儀式中並請徐定禎、杜文卿致詞，以及全體公職參選人上台接受加油打氣。