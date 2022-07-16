伊卓瑞斯艾巴（上）及蒂妲史雲頓主演《三千年的渴望》將在桃園電影節閉幕片亞洲首映。（桃園電影節提供）

2022桃園電影節今（16日）公布重量級開閉幕片，分別由影集《神之鄉》導演莊景燊新作，由王傳一、姚以緹、盧以恩、林暉閔等人領銜主演的《科學少女》，以及《瘋狂麥斯：憤怒道》名導喬治米勒最新作品，由《自殺突擊隊：集結》伊卓瑞斯艾巴和《法蘭西特派週報》蒂妲史雲頓主演的《三千年的渴望》擔任，讓影迷搶先一睹來自國內外兩部話題作品。

開幕片《科學少女》是莊景燊導演最新力作，描寫少女子瑜面對母親的離世尚無法適應的同時，父親某日帶回了一具與母親外貌相似的機器人負責照料生活，無法承受的她還得面對校園競賽的壓力及轉學生對她的曖昧追求，生命的酸甜苦辣同時襲來，她要如何面對這一切，集結姚以緹、王傳一、盧以恩、林暉閔等新中生代實力派卡司主演，探問的不僅是人工智慧與真實情感的界線，更是對每個承受生命之重的個體最深切的關懷。

莊景燊導演過去曾挑戰懸疑、社會寫實等題材，這次打造全台首部科普AI教育電影，並獲選為開幕片，他直言：「《科學少女》是部講述2029年人類與高科技機器人情感的溫馨故事。桃園不但有悠久的人文傳統，也是一座擁有先進科技的城市，能在桃園電影節入選開幕片，並做世界首映，我感到很榮幸。」將於8月19日晚間於桃園新光影城世界首映，主創團隊屆時也將出席。

閉幕片《三千年的渴望》甫在坎城影展首映後，便來到桃園電影節亞洲首映，該片是曾推出《我不笨，所以我有話說》、《快樂腳》、《衝鋒飛車隊》系列等片的名導喬治米勒（George Miller）最新力作，故事描述一名學者在前往伊斯坦堡參加會議空檔，買進古老紀念品，意外喚醒受困千年的古老精靈，他希望主角許下3個願望使他重獲自由，一場跨越3000年的魔幻旅程，便從2人對話間展開。

《三千年的渴望》作為喬治米勒繼奧斯卡榮獲多項大獎的《瘋狂麥斯：憤怒道》後睽違7年的新作，他以全新科技與思維翻轉《天方夜譚》傳奇，在坎城影展首映後大獲好評，影評不但盛讚他所打造的獨特視覺風格，由伊卓瑞斯艾巴及蒂妲史雲頓兩大神級巨星的精采演出更是不容錯過，將於8月28日（日）於統領in89影城進行亞洲首映，

2022桃園電影節將於8月19日至28日於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學人文藝術中心107電影院等地接續映演，7月23日下午2點搶先於桃園光影文化館舉辦選片指南，電影票券將自7月25日中午12點起於OPENTIX兩廳院售票生活開放購買，更多影展資訊與活動詳情，敬請鎖定桃園電影節臉書粉專與官網。