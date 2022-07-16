南投縣黑紫玉葡萄，果形圓碩、汁多Q甜，非常好吃。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

水里山城山腳下的葡萄成熟了！「2022 南投縣葡萄節暨客家文化祭」活動16日上午在水里鄉車埕遊客中心前廣場熱鬧登場，現場南投縣政府及民代受邀參加，天氣炎熱，大家相揪品嘗，果形圓碩、汁多Q甜好吃的黑紫玉葡萄，及在地優質農產品，感受客家文化、在地美食及好人情。

南投縣府農業處長陳瑞慶說，南投縣葡萄主產區以信義、水里及草屯為主，水里鄉有30餘公頃耕作面積，主要分布上安休閒農業區，生鮮葡萄品質相當好，果肉Q彈，果香濃郁，甜度高，深受消費者喜愛，每當產季上市就受到消費者熱烈搶購，經常供不應求，今年葡萄節展銷活動結合客家擂茶文化相當有特色

陳瑞慶指出，近年2年雖受疫情影響，水里鄉外地遊客銳減，間接影響農特產行銷，但在地方政府及水里農會積極輔導展銷，在地生產的黑紫玉葡萄及其他農特產品，逐步受到消費者青睞，銷售情況良好，目前正值葡萄盛產時節。

水里鄉農會總幹事賴育佑表示，葡萄節除了黑紫玉品牌葡萄強勢登場，並網羅在地社區、休閒農業區及青年農民展售優質時令農產品，豐富多元；今年更融入水里鄉客家聚落元素，結合客家協會懇親活動舉辦擂茶 DIY，讓遊客體驗客家美食食農魂，再加上快閃園遊券優惠，「有玩有吃又有拿」，活動內容豐富。

水里鄉農會指出，16、17日2天包括，500元現金可兌換600元園遊券並贈紀念購物袋1只；當日憑園遊券可於車埕遊憩區各合作店家及展售攤位使用，集滿3家店章加碼贈送精美紀念小物；園遊券於車埕鐵道廣場服務台攤位限量販售每套售價500元，限量200份；農產品展售結合車埕老街美食地圖探索園遊卷，限量200份。