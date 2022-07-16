苗栗縣16日新增確診711人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增本土確診711例，衛生局提醒，針對病毒變異株，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。

為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，中央已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種新冠疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

苗栗縣長徐耀昌叮嚀鄉親，隨著疫情趨緩加上暑假期間，國內各大景點陸續湧現觀光人潮，民眾出遊時如到人潮擁擠場所，請務必佩戴口罩，並加強手部衛生，保護自己與他人，返家後，立即洗手、洗臉、換衣服再接觸家中幼兒或長輩，以有效阻斷家庭傳播鏈發生。落實「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是現階段最有效的防疫策略。