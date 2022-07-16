《幽遊白書》真人版公開由北村匠海飾演的「浦飯幽助」造型海報。（Netflix提供）

Netflix日前宣布將被譽為與《七龍珠》、《灌籃高手》並列90年代經典漫畫之一的《幽遊白書》將拍成真人版，讓全球粉絲引頸期盼，終於在今（16日）再釋出由北村匠海飾演的「浦飯幽助」造型海報，並公開4大主角的代表性特色：幽助的「靈丸」手勢、藏馬的薔薇、飛影手上的繃帶，以及桑原將制服上衣垂掛在身後的帥氣背影，將原本漫畫中各具特色的4人完美重現。

獵人《HUNTER × HUNTER》作者富樫義博在1990年到 1994 年之間連載的漫畫成名作《幽遊白書》，是一套跨越世代跨越年紀，被認為是最深受大人與小孩喜愛的漫畫，光是在日本就締造出銷售超過5000萬冊的輝煌記錄，甚至成為橫跨動畫、遊戲、電影等領域的經典IP，即使到了2020年都還有真人舞台劇，可見30多年來深受歡迎的程度。導演月川翔透露，第一次聽到《幽遊白書》要拍真人版時，老實說真的懷疑是否有這様的可行性，但在聽了Netflix製作人所介紹的未來展望與可能性後，自己的期待也就越來越大，為了實現這個目標也因此燃起了熱情。

最重要的是，導演認為《幽遊白書》之魅力在於角色，所以想要特別強調角色魅力以及戰鬥的部分。月川翔表示，由於真人版有許多動作場面，使用的視覺效果也相當先進，採用了尖端技術力求達到最佳品質，因而強烈意識到將為全球觀眾製作一部相當精采的影集。就像當初自己聽到要改編這部作品時一樣，也許有些人會覺得這是個「不可能的任務」，月川翔充滿自信地說，相信這部作品會證明自己是可能做到的，他也會繼續全心全意投入到把日本精彩影視作品推向全球的「使命」中。

製作人森井輝則表示，當自己意識到Netflix正在把好萊塢水準的實力帶到《幽遊白書》真人版時也忍不住興奮起來，這意味著在日本製作這系列作品是可行的，能夠打開作夢也沒想到能打開的大門。森井輝發現日本的傳統風格是只會仔細地拍攝需要的東西，把後製工作降到最低，但技術能力遠遠超過自己擁有的知識和經驗，不過這兩者在拍攝現場其實是能夠很好地融合在一起，他認為團隊將向世界展示一個遠遠超出預期的《幽遊白書》。

北村匠海也表示，原作是一部廣泛且獨特的傑作，也是日本以強大的漫畫和動漫文化而自豪的原因，他很高興能與全世界分享《幽遊白書》，期許創造出世界各地的人們都能享受到的作品。

《幽遊白書》劇情描述14 歲不良少年「浦飯幽助」為了救小孩不幸車禍身亡，沒想到因此獲得重生機會並成為靈界偵探，展開一段不可思議的人生，故事充滿友情、羈絆、奇幻、熱血、格鬥等元素而歷久不衰。即日起一連到19日，每天都會公開主要角色造型，並定檔於2023年12月上線。