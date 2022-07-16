康建生技公司槍擊命案造成4死1重傷，凶嫌李鴻淵落網時還高喊「深仇大恨」，他與死者究竟有什麼血海深仇，才會痛下殺手，為何擁有大批槍彈及幕後是否有人唆使犯案，引發諸多揣測；而他在亡命天涯之際，還找小姐鬆一下，有如黑幫電影情節。

李鴻淵行凶後逃亡，沒有將槍彈丟棄，反而隨身攜帶到養生館，與一般人湮滅證據的方式迥異，也讓人覺得很奇怪。

他在犯下滔天大罪，造成被害者家屬天倫夢碎之後，卻在養生館找小姐放鬆一下，享受肉體的歡愉，與死者家屬的心情形成強烈對比。

李鴻淵被羈押禁見首日情緒還算穩定，南投看守所安排2名案情單純的收容人與他同舍房；16日早餐是什錦湯麵，中餐培根蛋炒飯、絲瓜麵線、芥藍炒肉絲及冰綠茶，晚餐則是蔭鳳梨 雞胗、酸菜麵腸、蒜苗菠菜及玉米龍骨湯。

另外，康建生技公司命案現場的農業資材所茶几上，被發現放置法醫高大成的名片；由於高大成經常評論命案，讓人覺得是奇怪的巧合。