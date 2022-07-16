大陸紅星新聞16日報導，四川南充市公共資源交易網閬中分網近幾天一則拍賣公告引起外界關注，此次拍賣標的物為閬中市公辦學校、行政機關、事業單位、國資公司的食堂食材統一配送服務未來30年特許經營權，起拍價1億8000萬元（人民幣，下同），競買保證金2萬元。16日從閬中當地官方獲悉，因拍賣標的範圍和期限調整，現終止拍賣。

據南充市公共資源交易網閬中分網此前發布的拍賣公告公告內容顯示，本次拍賣標的中閬中市公辦學校食材統一配送服務30年特許經營權涉及公辦學校98所，學生總人數74245名，教職工總人數7583名，合計人數8萬1828名；閬中市行政機關、事業單位、國資公司食材統一配送服務30年特許經營權，涉及行政機關、事業單位、國資公司77個單位，參保正式人數1萬0575名，單位臨聘人員人數8000名，合計人數1萬8575名。

拍賣公告內容顯示，拍賣標的起拍價1.8億元，競買保證金2萬元。由閬中市教育科技和體育局委託四川廣安天晟拍賣有限公司進行公開拍賣。拍賣採用現場競價增價拍賣方式，設有保留價，最高應價未達保留價不予成交。此外，不接受聯合體競買。

四川廣安天晟拍賣有限公司相關工作人員14日下午表示，這段時間諮詢的人很多，但對於具體報名人數，對方表述需要保密。對於有人擔心30年內若有學校和單位出現停運、裁員或倒閉，人數出現重大變化，怎麼辦？工作人員表示這個確實屬於不確定因素，風險需要自己考慮。

此次拍賣原定於19日下午在閬中公開進行。16日閬中市教育科技和體育局發布「關於終止食堂食材統一配送服務經營權拍賣的公告」，公告稱，「我局發布的《閬中市公辦學校、行政機關、事業單位、國資公司的食堂食材統一配送服務未來30年特許經營權拍賣公告》，因拍賣標的範圍和期限調整，現終止拍賣。衷心感謝社會各界對我局工作的關心、支援和幫助，我們將不斷改進工作方式方法，切實提升工作水準和服務能力。」

紅星新聞報導，四川廣安天晟拍賣有限公司相關工作人員16日上午說，他們已經接到終止標的拍賣的通知，競買人此前交納的保證金接下來也將進行退還。