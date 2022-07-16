國民黨立法院黨團16日召開記者會，總召曾銘宗指出蔡英文總統執政6年以來，台灣治安問題愈趨嚴重，去年發生高達100案槍擊案，是近5年來最高，平均每3.65天就有1起槍擊，治安亮紅燈，行政院、內政部以及警政署長等都應負責道歉。

立委費鴻泰表示，根據中正大學犯罪研究所調查顯示，國人對治安滿意度從2019年66.5％、2020年52％，到去年僅剩51％，國人對治安滿意度逐年下降。

針對立委對治安的質疑，警政署表示，去年發生100件槍擊案均已全數偵破，破獲率達100％，雖然犯罪的成因很多，有個人、有社會也有家庭、教育、心理等因素，並非僅歸咎於單一面向，但警察對破案絕對責無旁貸，南投縣草屯鎮發生的重大槍擊案件，署長黃明昭第一時間南下指揮，統合各單位的偵查能量下，在案發21小時內即迅速偵破，就是展現警察維護治安的決心與行動力。

警政署指出，國內治安一向穩定，從近5年刑案發破數據統計觀察，全般刑案發生數下降、破獲率上升的趨勢。除政府民調外，民間民調諸如遠見、天下雜誌調查，均顯示民眾對治安的滿意度在約8成以上的高水準。

立委提到中正大學統計去年民眾對治安安全感似乎偏低，警政署提出同一個調查中的不同問項：「民眾對警察維護治安工作」，滿意度高達82.5％，顯見民眾對治安的期許和疑慮，並非來自警察，可能來自個人或家庭等不同因素。

至於記者會中提到，昨日在國道發生的「槍擊案」，經查是根本不具殺傷力的玩具空氣槍，該案最後以行車糾紛的公共危險罪移送，警政署呼籲民眾毋需過度反應，警方會將檢肅非法槍械及防制槍擊案件列為首要任務，不定期執行「肅槍專案」，全力防堵不法分子擁槍犯罪危害治安。

警政署強調，《槍砲彈藥刀械管制條例》於2020年6月修正通過，強化非法槍枝管制力道，從2018年查獲超過2100枝，到去年查獲數已不到1300枝，減少超過4成，顯示槍枝已逐年遞減，獲得控制。