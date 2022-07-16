桃園市今年度規畫在100處易肇事路段增加科技執法設備，其中桃園、八德、大溪3行政區的25處路口已完成驗收，將於18日率先啟用，針對用路人闖紅燈、紅燈右轉、紅燈越線等違規行為取締，其餘75處也在加緊趕工，預計9月上旬全數上線。

桃園市交通警察大隊指出，桃園市警局去年9月創全國之先，和中華電信合作試辦20處租賃式科技執法，以照相舉發違規，至年初取締件數提升384％、交通事故率下降45％，在市長鄭文燦支持下，斥資2500萬在百大易肇事或違規路段增建100處科技執法，第一期桃園8處、大溪5處和八德12處已驗收完畢，將於18日啟用。

交通大隊指出，首期25處以各轄區的警分局，擇定「轄區高肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例的路口」評估建置而成，像是桃園區春日路與民光東路口，去年發生A2及A3事故73件、取締各類交通違規102件；桃園區經國路與南平路口發生A2及A3事故51件、取締各類交通違規96件，因此都增設科技執法取締違規。

交通大隊指出，第二期40處預計8月初執法，100處將於9月上旬全部建置完成，執法地點執行半年後會視成效滾動式檢討，重新評估是否續留或更換地點。

警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，違者將依道路交通管理處罰條例第53條及60條規定，闖紅燈處1800元以上、5400元以下，紅燈右轉處600元以上、1800元以下，紅燈越線處900元以上、1800元以下罰鍰，呼籲用路人勿存僥倖心態，跟自己的荷包過不去。