朱阿姨狗園環境乾淨，狗兒健康狀況大致良好。（縣議員張美慧提供）

花蓮縣動植物防疫所人員到狗園關切狗兒狀況。（花蓮縣府農業處提供）

「為了照顧狗付出生命的大半歲月，她用不曾間斷的勞動工作來過退休生活，朱阿姨謝謝您⋯⋯」，68歲愛媽朱素梅，因為不忍狗兒流浪，20年來收養園區內60多隻狗兒，加上定點照顧的狗隻，讓她成為150隻狗兒的母親。她近日辭世，網友留言不捨。因她身後留下狗園50多隻犬隻，引起各界關注，縣府農業處已到場關心，強調會尊重朱阿姨家人意願，若未續養，將接洽其他貓狗園區收容。

朱素梅長期關注地方流浪犬貓，在動物權益團體頗有知名度。年輕時在動物診所工作，20多年前回花蓮定居，見街頭流浪狗乏人照顧，一臉無助徬徨，起了憐憫，成為保護動物的愛媽，一路走來過了20多年。

但由於狗兒數量龐大，隨之而來的就醫、飼料、伙食、水電等開銷也相當驚人，初估一個月需要5萬元的經費，「最重要的還是食物，每天都兩到三大包的飼料及肉食，一直擔心有斷炊的危機。」

因關心流浪狗數量越來越多，為了給毛小孩更好照顧，朱素梅原本在七腳川溪旁邊的民宅養狗，已不敷使用，隨後籌措經費搬到壽豐蓋狗園。遺憾的是，朱阿姨本月5日辭世，今天告別式，對於花蓮又少了一個願意為浪浪們付出的善良愛媽，愛狗人士紛紛表達哀悼、不捨。

長期關注狗貓議題的縣議員張美慧表示，位於壽豐鄉的朱阿姨狗園，仍有約50多隻浪浪，狗兒未來何去何從，令人擔憂。她連繫農業處動植物防疫所，到場了解並提供必要協助，目前犬隻們的糧食與照顧，除了臉書粉專的小編志工之外，目前也由朱阿姨的兄長協助餵養，照顧尚無問題。

張美慧邀縣議員張懷文、徐雪玉及農業處長陳淑雯等人，前天一同到狗園關心。朱阿姨的兄長表示，若能獲得資源協助他的相關支出，他願意接手照顧，但目前看來，經費來源有限，恐怕不足以支應人力開銷。

陳淑雯也說，目前狗兒狀況都還不錯，會先與朱阿姨家人確認是否決定不養了，若不續養，會詢問其他狗園有無領養意願，若無人領養，會安排入住縣內狗貓躍動園區收容，縣府一定會做妥善安排，關懷。