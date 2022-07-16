主任李旻憲在會中分享「外科減重新趨勢」，希望藉由研討會交流提升醫療品質。（台中慈濟醫院提供）

簡守信院長致辭肯定減重手術長足進步是外科醫療了不起的進步。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院16日舉辦「中部內外科代謝及減重手術醫學研討會」，由於肥胖問題嚴重影響國人身體健康，減重手術也不斷推陳出新，腹腔鏡減重手術20年來蓬勃發展，一年約3000例，臨床手術發展趨勢已朝胃繞道進行，與會專家共同討論，希望提供病人更適合的選擇。

「中部內外科代謝及減重手術醫學研討會」由代謝及減重中心主任李旻憲邀請國內減重領域權威醫師與會，護理同仁也齊聚一堂，期待藉交流最新的專業知識提升醫學臨床研究能力，共創更優質的治療與照護。

院長簡守信指出，醫師執行減重手術在早年十分辛苦，近年來已有長足進步，運用腹腔鏡手術幾個小傷口就能改變病人命運，是外科醫療了不起的進步，再加上內科跨團隊合作幫助病人改善體形、心靈與慢性疾病，讓他們得以走出陰霾。但改變並不容易，尤其是相關領域多年下來累積困難個案，期待透過研討會交換意見、學習成長，找出術後照顧與長期追蹤最合適的方式。

主任李旻憲分享「外科減重新趨勢」，他表示，腹腔鏡減重手術廿年來蓬勃發展，一年約3000例，回顧臨床手術做法，一路走來持續修正的演進歷史，綜合不同術式在術後生活品質、減重效果與臨床的多種表現，目前發展趨勢已朝胃繞道進行。

研討會邀請台大教授李威傑等多位減重界先進出席，與會醫師除探討減重手術後的形體雕塑、減重用藥以及胃鏡減重、小腸繞道長度與減重成效，同時也由護理師分享術後困難個案的照護經驗、健康照護與追蹤做法等議題。

台中慈濟醫院指出，不同以往，今年特地邀請中醫師提供不同視角的減重觀點，充分呈現「中西醫合治」的醫療特色，除了中醫部醫師馮紀新談「中醫輔助減重療之探討與展望」外，醫師邱詩方也以「中醫觀點看肥胖」為題進行解析。