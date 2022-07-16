有媒體人認為，陳時中找「焦糖哥哥」陳嘉行（左起）、范雲、林昶佐加入競選團隊，其實是不想選了？（資料照片合成）

民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊，找來范雲、林昶佐和焦糖哥哥，媒體人質疑，這什麼誘發萬華人PTSD（創傷後壓力症候群）的組合拳？他開始懷疑，陳時中其實不想選，這團隊只是開給英系刷存在感+募款+練兵用而已？

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，立委吳思瑤出任總幹事，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，立委莊瑞雄、林楚茵將出任發言人。另外也宣布立委林昶佐、范雲雙雙進入競選團隊，網路社群部門找來焦糖哥哥陳嘉行。

對此，媒體人在其臉書《文翔政論》表示，吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、莊瑞雄等，是台北立委或是前台北議員，都覺得尚屬合理。但他現在要找高雄立委管碧玲來擔任台北市的競選總部政策小組召集人？而這個中央政策平台還網羅了大家「最愛」的「3+11」高手范雲加入！林昶佐、范雲兩人都曾捲入爭議事件，包含范曾捲入「3＋11」爭議，林昶佐則險些遭到萬華區選民罷免。

《文翔政論》質疑，陳時中+范雲+林昶佐+焦糖哥哥，這什麼誘發萬華人PTSD（創傷後壓力症候群）的組合拳？他開始懷疑，陳時中其實不想選，這團隊只是開給英系刷存在感+募款+練兵用而已？