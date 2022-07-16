目前男單世界排名來到生涯新高的90名、成為台灣網球新「一哥」，「夜市球王」曾俊欣對於背負這樣的名號不會感到有壓力，他說：「這對我來說是動力，讓我覺得時時刻刻都要當好榜樣，不斷突破自己、求進步。」他也要力拚今年闖進世界排名前70。

現年20歲的曾俊欣在2019年轉職業後，今年可說是他豐收的一年，今年2月、4月分別贏得ATP班加羅爾挑戰賽（Bengaluru Challenger）及穆西亞挑戰賽（Murcia Challenger）冠軍。更一口氣參加了澳網、溫網及法網，世界排名也來到生涯新高的90名，接下來的美網可直接靠著排名直接打會內賽。

回顧今年前3場大滿貫賽事初體驗，曾俊欣對法網印象最深，「那時後從會外打起，連贏3關闖進會內賽，算是靠自己拚來的門票，而且法網現場氣氛真的很棒，紅土比賽有更自在的感覺。」

不過來到會內賽碰上2019年交手時吞敗過的葡萄牙33歲老將索薩（Joao Sousa），曾俊欣苦戰五盤後惜敗，雖然首度紅土大滿貫止步首輪，但他認為這3場會外賽表現很好，「這段時間也進步很多。」

而過去台灣網球「一哥」封號都由盧彥勳背負，如今在他從從職業賽場中退役後，台灣網球「一哥」交棒給曾俊欣，他認為背負這個封號不會有壓力反而是進步的動力，下周他就要啟程到國外征戰，為美網做準備，「排名新高很開心，希望今年能夠闖進前70名。」