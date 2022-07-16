新華社報導，大陸海關總署16日消息，今年以來，大陸全國海關統籌通關便利與依法科學徵管，量質效並舉，上半年稅收入庫1兆1653億元（人民幣，下同），同比增長12.2％。

據介紹，繼2021年稅收入庫首次突破兩兆元後，大陸海關繼續深化稅收徵管改革，包括穩步推廣匯總徵稅、預裁定和原產地證書自助列印等措施，為重點稅源企業提供「一企一策」屬地納稅服務，創新實施「一保多用、循環使用」的稅款擔保改革等，以便利企業納稅、緩解企業資金壓力，提升通關效率。

今年以來，面對嚴峻複雜的外部環境和大陸國內疫情衝擊帶來的經濟下行壓力，海關總署相繼推出促進外貿保穩提質十條措施和助企紓困降成本七條措施，紓困惠企保市場主體，服務大陸企業出口。

具體來看，通過推動《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等自貿協定紅利落地，實現減讓稅款523億元；積極助力企業復工復產，免除1.46萬家加工貿易企業內銷緩稅利息4753萬元；對因疫情導致經營困難等無法按期繳稅以及主動披露補稅的655家企業，減免滯納金1.7億元；落實各項進口降稅政策，減稅448億元。

與此同時，大陸海關還堅持「以打促稅」，切實維護貿易秩序，組織開展打擊走私「國門利劍2022」聯合行動，整治粵港澳海上跨境、離島免稅套代購、水客、成品油、農產品、跨境電商等重點管道、重點商品走私。上半年，共立案偵辦涉稅走私犯罪案件1295起，案值246.8億元，涉嫌偷逃稅款36.5億元。