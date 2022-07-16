高雄籍「明昇鴻號」漁船遭海巡人員在船艙內查獲走私花蛤等3種蛤類，總重達8500多公斤，但海巡人員卻混合在一起秤重，又將這堆蛤類交付給黃姓船長與葉姓輪機長保管，2人趁法院審理時，低價賣出這些蛤類，讓法官審理時無法勘驗蛤類重量是否違法，最後判2人無罪定讞，但財政部關務署高雄關依海關緝私條例，裁罰32萬餘元，黃男及葉男提起行政訴訟遭駁回。

「明昇鴻號」漁船黃姓船長、葉姓輪機長等人，2016年11月報關出港，隔年1月運回櫻桃寶石簾蛤、菲律賓簾蛤及花蛤回高雄，海巡署發現苗頭不對，經查發現船艙內的4台冰箱都損壞、漁具也像沒使用過、積滿灰塵，漁船上漁具也沒有用來撈捕蛤類的耙爪構造，加上漁船出海又關閉航程紀錄器等多種跡象，海巡署及檢方認為這8千多公斤的花蛤是走私來的，查辦黃男和葉男。

葉男辯稱，為了省電所以關閉航程紀錄器，還刻意避開政府補助的漁船加油優惠，只為了不開啟航程紀錄器，也表示蛤類都是關閉航程紀錄器時捕撈的，矢口否認有非法走私，但法官依照航程紀錄器關閉以及開啟的時間推論發現，若依照2人說詞，每日得捕撈至少1200公斤的蛤類，皆超出2人能力範圍，種種推論都顯示蛤類並非2人自行捕撈。

但海巡人員在查獲蛤類時卻鬧了大烏龍，他們把櫻桃寶石簾蛤、簾蛤及等邊花蛤未分類的混在一起秤重，但菲律賓簾蛤不是管制物品，而櫻桃寶石簾蛤或等邊花蛤則須重量超過1000公斤才違法。查獲後，將這些蛤類交付黃男、葉男保管，黃男及葉男擔心蛤類無法久放，在法院審理期間低價變賣出去，造成法官審理時無法確認個案重量是否違法，依罪疑唯輕原則，最後判兩人無罪定讞。

但是檢方依舊依《妨害公務罪》起訴黃男及葉男，再把案件送財政部關務署，依《隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪》裁罰黃男3個月和葉男2個月，得易科罰金，而關務署開罰32萬元，2人不服提起行政訴訟，也被法官駁回。