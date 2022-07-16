雙北公車業者醞釀調漲運價，北市交通局審議中，台北市長柯文哲也強調「運價一定要動」，但恐讓公車票價面臨漲價壓力。國民黨台北市長參選人蔣萬安今指出，應以不漲票價為優先。

蔣萬安在臉書表示，世界各國逐漸走出新冠疫情，加上俄烏戰爭影響，物價開始上漲。目前油價仍然未達2008年的水準，事實上，2015年到現在，油價近仍處於相對低檔的狀態。

蔣萬安認為，長期來看，中央政府必須提出負責任的能源、財政及貨幣政策，來因應國內物價的局勢。中期來說，除了必須穩定物價，主要由公車、捷運組成的大眾運輸，也必須檢討彼此的搭配方式。

他表示，公車已經24年沒漲價，這中間油價起伏很多次，也曾比現在還高，所以有人認為公車業者面臨物價上漲壓力之外，還受到疫情造成載客量減少的衝擊，疫情加通膨已讓他們不堪負荷。

蔣萬安指出，疫情遲早會過去，市民朋友的生活勢必回歸正常，物價長期的影響才能真正看得出來，無論如何，鼓勵、用政策引導市民多使用大眾運輸工具，是一個現代化城市必須要做的功課。

蔣萬安說，希望與新北市的侯市長保持緊密的聯繫與溝通，就票價及公車規畫做更深入的探討，雙北一條心，共創更美好的大眾運輸系統、讓市民享受更便利的交通生活。

蔣強調，公車以不漲價為優先，大眾運輸包括公車的票價訂定，是政府對於綠運輸推動的態度跟決心的展現，以及對於弱勢市民行動自由的保障，所以公車漲價與否，不單只是成本的邏輯思維。