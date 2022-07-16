行政院日前通過「移工留才久用方案」，共在4月30日上路，允許在台滿6年，且薪資、技術達一定水準的移工可以成為中階技術人力，其中社福移工技術門檻要求應符合語言測驗及訓練課程，原本語言測驗要求要通過華語文測驗口語基礎級，日前決議將開放另外4個語言管道。

依勞動部預估，未來一年內有潛力成為我國中階技術人力的社福移工，包括在台將屆14年的家庭看護工、將屆12年的機構看護工及依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」展延年限的移工，人數約有1.4萬人，而現今社福移工的語言門檻僅能通過華測會口語基礎級，沒想到移工留才久用上路不到一個月，華測會報名人數大爆滿，華語文能力測驗報名屢遭秒殺。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，日前跨部會小組討論後決議放寬語言認證，包括除了華語口說基礎級外、聽力基礎級也算達成符合語言測驗標準，或是移工也能取得認證的華語學習時數也算達標。

蘇裕國說，如果是原僱主擬把其原有移工轉換為中階技術人力，則可以使用「雇主自評」，不僅限於華語如閩南語、客語等也可，只要雇主認為語言能力可溝通即可；或是可以比照現行中階製造業再多2000元薪資也算達成門檻，如家庭看護工經常性薪資給付2萬6000元以上或機構看護工給付3萬1000元以上即可。