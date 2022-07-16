從《我愛黑澀會》節目出道的女星薔薔(林嘉凌)，擁有美艷外型和火辣身材，加上爽朗、潑辣個性，讓她受到不少粉絲喜愛，也是各大綜藝節目的寵兒，今年她成立工作室，還放話下半年要跨足八大行業，開設全台最大的「男模會館」，未料計畫可能停擺，原來是她遭到友人欺騙。

薔薔接受《ETtoday星光雲》訪問，談起遭人欺騙的經過，她表示基於對朋友的信任，讓他們幫忙處理工作上的業務，不會過問細節，甚至多給他們抽成，沒想到對方竟替她接了許多不合理的工作，甚至用她名義接了A片，讓她氣得直乎「他們是為了要賺錢，把我賣了都無所謂」。

而她最近為了收拾爛攤子，花了不少心力和金錢，甚至吃不下飯瘦了不少，連屁股都不見了，坦言每天都過得很辛苦，甚至還去修行，去夜店聽到音樂也會默默一個人在旁邊掉淚，雖然難得曝光脆弱一面，但她也表示會趕快振作，也會持續規劃「男模會館」。

其實薔薔之前曾在社群發文表示，人生每到一個階段，必須要繼續成長進步，往前轉換至另一個啟程，否則生活與學習只會永遠停滯下去，「勇敢大步邁進，學會放手離開也是一門成長～開啟另一扇門將會有更大的寶藏喔，勇於丟下現在不屬於你或阻礙你的人事物，為自己前進吧」，似乎也是在替自己精神喊話。