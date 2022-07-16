台中市政府警察局第二分局長期蒐證，多次查獲精武路私娼寮色情交易，今年4月22日配合都發局將該址強制拆除。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府警察局第二分局長期蒐證，多次查獲精武路私娼寮色情交易，今年4月22日配合都發局將該址強制拆除。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

犯下南投草屯康建生技4死1重傷的嫌犯李鴻淵，昨天藏匿在台中市北區中清路東京美容養生會館，會館經理供他房間睡覺，還出借廁所讓他清洗血跡，據了解，該美容會館多次改名，2018年時更被立人派出所查獲色情按摩，7人遭移送法辦。

東京美容養生會館位於中清路上，根據鄰居表示，一般是中午開始營業，隔天凌晨，昨天因藏匿涉嫌槍殺康建生技5人的李鴻淵遭警方攻堅，警方將李鴻淵及會館經理帶走後，店家隨即拉下鐵門並鎖門，無法入內。

據了解，東京美容養生館原名夏龍灣SPA美容會館，2018年更名為九龍城美容會館、2020年又更名為東京美容會館，目前門口招牌則改為龍亨養生館，但營業登記尚在申請變更中，2018年8月曾遭立人派出所持搜索票查獲色情按摩1件7人，並分依違反刑法妨害風化及社會秩序維護法偵辦移送。台中市政府警察局第二分局表示，該址自2018年即列為正俗及擴大臨檢目標，第二分局不定期規畫臨檢勤務，依法加強盤檢查察

台中市政府警察局第二分局指出，轄內列管該類涉違法場所，經加強蒐證並結合市府團隊聯合稽查後，已自2018年列管31家逐年減至111年22家，共減少9家，且近期亦針對屢遭檢舉色情場所強力取締，除經長期蒐證多次查獲精武路私娼寮色情交易外，今年4月22日配合都發局將該址強制拆除，6月30日針對轄內屢遭檢舉色情交易之大型養生館，持搜索票大規模搜索取締，帶回嫌犯及關係人55人，偵訊後依法移送台中地方法院檢察署偵辦。

第二分局分局長陳家銘表示，分局會持續加強蒐證查緝不法外並將結合市府團隊聯合稽查，以第三方警政方式，擴大取締淨化成效，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安居生活。